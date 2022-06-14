Макрон призвал французов помочь его коалиции набрать большинство во втором туре выборов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что французам в грядущее воскресенье следует прийти на избирательные участки и отдать голос за его коалицию.

Макрон добавил, что это "исторический момент, и мы живем в историческое время". Он призвал французов не игнорировать голосование и обязательно прийти на участки в воскресенье.

Французский левый лидер Жан-Люк Меланшон, возглавляющий "Новый народной экологический и социальный союз", который рассматривается как главный соперник коалиции Макрона, выразил уверенность, что его объединение может получить большинство в Национальном собрании.

"Я думаю, что мы можем этого достигнуть и получить большинство", - сказал Меланшон в эфире "Франс 2". Он добавил, что второй тур в воскресенье станет "референдумом для Макрона".

"Я стану премьером, если "Новой народной экологический и социальный союз" получит большинство. Если нет, то я продолжу мою политическую борьбу, это моя жизнь", - указал Меланшон.

19 июня во Франции пройдет второй тур парламентских выборов. Французские СМИ напоминают, что парламентские выборы все ещё могут привести к тому, что коалиция Макрона потеряет большинство в Национальном собрании, что создаст трудности для одобрения выдвигаемых им и его кабмином инициатив и реформ.