JPMorgan Chase выиграл суд по иску правительства Нигерии на сумму $1,7 млрд

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co. выиграл в суде дело против правительства Нигерии, обвинившего американский банк в участии в коррупционной схеме, которая позволила вывести сотни миллионов долларов на счета экс-министра нефти страны Дэна Этете.

Власти Нигерии подали иск в Высокий суд Лондона с требованием к банку возместить ущерб, который они оценили в $1,7 млрд с учетом процентов. В иске утверждалось, что JPMorgan проявил "грубую небрежность", перечисляя средства с государственных счетов на счета компании, контролируемой Этете. В общей сложности за 2011-2013 гг. сумма переведенных средств составила $875 млн.

Речь идет о переводах со счетов правительства Нигерии в пользу компании Malabu Oil and Gas, контролировавшейся Этете, который в 2007 году был признан во Франции виновным в отмывании денег, пишет газета Financial Times. Платежи касались урегулирования давнего спора относительно контроля над нигерийским нефтяным месторождением OPL 245.

Власти Нигерии утверждали, что JPMorgan игнорировал явные сигналы, в том числе неоспоримые доказательства мошенничества, а также предупреждения его собственных сотрудников, когда одобрил перевод средств.

Судья Сара Коккерилл, однако, не нашла достаточных доказательств совершенного в отношении Нигерии мошенничества.

"Возможно, оглядываясь в прошлое, JPMorgan действовал бы по-другому", - заявила она. Однако, по ее мнению, четких сигналов, "которые могли бы заставить банк нарушить свои обязательства перед клиентом", не было.

"Это решение подтверждает, что мы привержены соблюдению высоких профессиональных стандартов в каждой стране, где мы работаем", - заявили в JPMorgan.