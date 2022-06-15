В ЛНР сообщили о срыве эвакуации мирных жителей с завода "Азот" в Северодонецке

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник обвинил украинскую сторону в попытке сорвать эвакуацию мирных жителей с химического завода "Азот" в Северодонецке.

"На "Азоте" боевики пытаются сорвать эвакуацию! С территории комбината боевики начали обстрелы из миномета и танка", - написал Мирошник в среду в соцсетях.

"На данный момент вывод мирного населения с территории Азота полностью сорван противником", - заявил посол.

В свою очередь начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин сообщил журналистам, что с территории завода утром в среду вышел один из укрывающихся там мирных жителей.

"Еще утром около 7 часов оттуда вышел дедушка 74 года, он вышел один. Им (мирным жителям - ИФ) никто не объявлял, что сегодня будет вывод", - сообщил Никишин.

Накануне Минобороны РФ сообщило об открытии с 08:00 до 20:00 15 июня гуманитарного коридора для гражданских лиц с территории комбината "Азот" в Северодонецке.