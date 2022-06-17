ЛНР будет обсуждать открытие гумкоридора с завода "Азот" только при прекращении огня

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Союзные силы Луганской народной республики и РФ готовы обсуждать открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей с химического завода "Азот" в Северодонецке при условии соблюдения режима прекращения огня со стороны украинской армии, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Союзные войска по-прежнему готовы рассмотреть варианты открытия гуманитарного коридора для выхода мирных жителей, но при условии неукоснительного соблюдения режима прекращения огня", - написал Мирошник в пятницу в соцсетях.

По его словам, итоговой договоренности по открытию гумкоридора пока не достигнуто.

Ранее Мирошник обвинил украинскую сторону в попытке сорвать эвакуацию мирных жителей с территории "Азота". По его словам боевики начали обстрелы из миномета и танка.

На прошлой неделе глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские военные еще остаются в промзоне химического завода "Азот" в Северодонецке. На следующий день сообщалось, что брать штурмом "Азот" не планируется, в народном совете ЛНР сказали "Интерфаксу", что "завод в блокаде". Как отметил собеседник агентства, "украинские военные, остающиеся там, будут вынуждены сдаться".