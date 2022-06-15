Российский корабль из Черного моря нанес удар ракетами "Калибр" по целям на Украине

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по военным объектам Украины нанесен российским кораблем из акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" по назначенным наземным целям", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ в среду распространило видеокадры пуска крылатых ракет кораблем в светлое время суток.

Ракетами "Калибр" уничтожен расположенный во Львовской области склад боеприпасов к вооружению, переданному Украине странами НАТО, сказал ранее в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор" (входит в "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

Минобороны РФ неоднократно сообщало об ударах "Калибрами" по объектам на Украине кораблями и подлодками из акватории Черного моря. Весной также сообщалось об ударах "Калибрами" по целям на территории Украины кораблями из акватории Каспийского моря.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет Украине вооружение. НАТО в среду объявило о подготовке нового пакета помощи Украине.