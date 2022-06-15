Херсонский порт возобновил работу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Херсонский морской порт возобновил в среду работу и готовится к перевалке грузов, сообщила временная администрация Херсонской области.

"На сегодняшний день Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов. Восстанавливается инфраструктура, проводится ремонт, идет подготовка к возобновлению полноценной работы", - сообщается в телеграм-канале администрации.

Утвержден новый руководитель порта. Им стал Андрей Харитонов, который проработал в сфере речного и морского транспорта более 20 лет, отмечается в сообщении.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.