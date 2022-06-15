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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Во Франции и Испании установилась аномальная жара

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Аномально высокая температура установилась во многих регионах Франции и Испании, сообщают европейские СМИ.

Французские метеорологические службы объявили о повышенном уровне угрозы из-за жары в 23 департаментах. Они отмечают, что такая жара аномальна для этого времени года.

Ранее в среду температура превысила отметку в 35 градусов по Цельсию в Тулузе, 36 градусов - в Лионе, 33 градуса - в Бордо. Синоптики предупреждают, что в ближайшие несколько дней жара продолжится.

Как ожидается, в четверг температура воздуха поднимется выше 40 градусов по Цельсию в регионах, расположенных вдоль Атлантического побережья Франции, а в пятницу - на юге страны

Жара также затронула Испанию. Во многих частях страны в среду столбик термометра поднялся выше 40 градусов. Повышенный уровень опасности объявлен в девяти из 17 регионов Испании.

Франция Испания
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