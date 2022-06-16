Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Ученые выяснили, что Черная смерть пришла в Европу из Центральной Азии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Группа ученых из Великобритании, Германии, Италии, Казахстана и России секвенировала ДНК останков людей из средневековых захоронений, расположенных на территории современной Киргизии, и пришла к выводу, что именно отсюда в Европу в XIV веке пришла эпидемия чумы, получившая название Черная смерть. Это следует из статьи, опубликованной в журнале Nature.

Ученых заинтересовало необычно большое число могил в Чуйской области Киргизии, датированных 1338-1339 годами, причем на некоторых надгробиях упоминался мор.

Первые захоронения в этом районе были обнаружены еще в 1880-х годах. Останки 30 человек оттуда были доставлены в Кунсткамеру (Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН), откуда ученые и получили образцы для исследования.

Им удалось секвенировать ДНК семи человек, эксгумированных на кладбищах возле сел Кара-Джигач и Бурана. Качество образцов позволило составить четыре генома. В трех из них был обнаружен возбудитель чумы - чумная палочка (лат. Yersinia pestis), причем она оказалась прямым предком штаммов, вызвавших эпидемию чумы в Европе в 1346-1353 годах.

По мнению ученых, чума распространилась через торговые пути, проходившие через современную Чуйскую область Киргизии. В статье они отмечают, что в районе Тянь-Шаня расположено множество естественных резервуаров чумной палочки, что является еще одним аргументом в пользу их исследования.

Черная смерть стала второй в истории пандемией чумы, пик которой пришелся на 1346-1353 годы. Считается, что Черная смерть унесла жизни половины жителей Европы того времени. Затем в XIV веке было еще несколько вспышек, а штаммы этой чумы продолжали циркулировать по миру до XIX века.

Источник Черной смерти долгое время оставался предметом дискуссий. Среди возможных мест возникновения штамма ранее называли Китай и Индию.

Киргизия Черная смерть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

В Запорожской области списали долги по кредитам в украинских банках

Шольц, Макрон и Драги в четверг посетят Киев

Байден сообщил Зеленскому о новом транше военной помощи на $1 млрд

Грузия отменила требование о ПЦР и COVID-прививке для въезжающих иностранцев

Грузия отменила требование о ПЦР и COVID-прививке для въезжающих иностранцев

Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Херсонский порт возобновил работу

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов подо Львовом

Цена нефти Brent немного подросла после падения накануне

Что случилось этой ночью: среда, 15 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });