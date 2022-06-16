Ученые выяснили, что Черная смерть пришла в Европу из Центральной Азии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Группа ученых из Великобритании, Германии, Италии, Казахстана и России секвенировала ДНК останков людей из средневековых захоронений, расположенных на территории современной Киргизии, и пришла к выводу, что именно отсюда в Европу в XIV веке пришла эпидемия чумы, получившая название Черная смерть. Это следует из статьи, опубликованной в журнале Nature.

Ученых заинтересовало необычно большое число могил в Чуйской области Киргизии, датированных 1338-1339 годами, причем на некоторых надгробиях упоминался мор.

Первые захоронения в этом районе были обнаружены еще в 1880-х годах. Останки 30 человек оттуда были доставлены в Кунсткамеру (Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН), откуда ученые и получили образцы для исследования.

Им удалось секвенировать ДНК семи человек, эксгумированных на кладбищах возле сел Кара-Джигач и Бурана. Качество образцов позволило составить четыре генома. В трех из них был обнаружен возбудитель чумы - чумная палочка (лат. Yersinia pestis), причем она оказалась прямым предком штаммов, вызвавших эпидемию чумы в Европе в 1346-1353 годах.

По мнению ученых, чума распространилась через торговые пути, проходившие через современную Чуйскую область Киргизии. В статье они отмечают, что в районе Тянь-Шаня расположено множество естественных резервуаров чумной палочки, что является еще одним аргументом в пользу их исследования.