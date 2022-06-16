Военные РФ сообщили об авиаударах по 57 районам сосредоточения ВСУ за сутки

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российская авиация за сутки нанесла удары по 57 районам сосредоточения украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова", - заявил Конашенков на брифинге в четверг.

Также, по его словам, в результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" и боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Барвенково Харьковской области.

По данным Конашенкова, также авиацией уничтожено более 280 украинских военных, два склада боеприпасов в районе Раздоловки (ДНР), пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что российскими средствами ПВО в районе Мазановки Харьковской области был сбит украинский штурмовик Су-25.

Бронированный штурмовик Су-25 "Грач" (по кодификации НАТО Frogfoot - "Лягушачья лапка") выпускался в СССР с 1981 по 1991 годы. Предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей.

Конашенков также заявил, что в течение суток войсками РФ были уничтожены два пункта управления беспилотниками вблизи населенных пунктов Жовтневое и Кульбакино Николаевской области.

По данным Минобороны РФ, российскими военными сбиты семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Томина Балка, Сухой Ставок Херсонской области, Большие Проходы, Чистоводовка, Малая Камышеваха, Каменка Харьковской области и Золотое Луганской народной республики (ЛНР).

"Кроме того, перехвачена баллистическая ракета "Точка-У" в районе Стаханова (ЛНР), а также 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Чернобаевка, Сухой Ставок Херсонской области, Каменка, Долгенькое, Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Докучаевск, Сухая Каменка, Ясиноватая (ДНР), Копанки, Новозвановка (ЛНР)", - сказал представитель Минобороны.

Он сообщил, что за сутки российскими ракетными войсками и артиллерией поражено 195 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 34 пункта управления и 42 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ. В результате этих ударов уничтожено более 200 украинских военных, а также станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, шесть танков и других бронемашин, боевая машина РСЗО "Град", четыре орудия полевой артиллерии и 18 специальных автомобилей, сказал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 204 самолета, 131 вертолет, 1218 беспилотных летательных аппаратов, 340 зенитных ракетных комплексов, 3569 танков и других боевых бронированных машин, 526 боевых машин реактивной системы залпового огня, 1968 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3647 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил представитель Минобороны РФ.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение.