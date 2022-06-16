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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Илона Маска и его компании обвинили в создании Dogecoin-пирамиды

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Илону Маску и его компаниям Tesla Inc и Space Exploration Technologies Corp (SpaceX) предъявлен судебный иск на $258 млрд в связи с продвижением ими криптовалюты Dogecoin, сообщает агентство Bloomberg.

Истец – Кит Джонсон – утверждает, что Маск и его компании создали мошенническую схему для взвинчивания стоимости Dogecoin.

"Ответчики ложно утверждали, что криптовалюта Dogecoin является разумной инвестицией, хотя она вообще не имеет ценности", - говорится в иске, поданном в федеральный суд Манхэттена.

Джонсон, который утверждает, что "лишился денег из-за криптопирамиды, созданной ответчиками", рассчитывает, что его иск станет классовым, и к нему присоединятся другие люди, также потерявшие средства на торговле Dogecoin с апреля 2019 года.

Помимо возмещения ущерба он требует, чтобы суд запретил Маску и его компаниям продвигать Dogecoin.

Криптовалюта, созданная в 2013 году в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину, торгуется в четверг на уровне $0,057, с начала текущего года ее курс упал на 67%. В прошлом году стоимость Dogecoin поднималась до $0,74.

Маск ранее заявлял, что Tesla и SpaceX будут продавать свой мерч за Dogecoin. В январе он предложил McDonald's начать принимать эту криптовалюту, написав в твиттере, что "съест "Хэппи Мил" на телевидении, если McDonald's будет принимать Dogecoin".

Илон Маск Tesla SpaceX Dogecoin
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