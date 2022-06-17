Украина получила $773 млн льготного кредита от Канады через управляемый МВФ счет

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Средства льготного кредита от Канады в размере 1 млрд канадских долларов (эквивалент $773 млн), выделенные на срок 10 лет под 1,69% годовых, поступили в госбюджет Украины. Об этом сообщило украинское министерство финансов.

"Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного валютного фонда", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов, уточнил Минфин.

Как сообщалось, в апреле МВФ принял решение о создании счета для зачисления средств в форме SDR (специальные права заимствования, валюта МВФ) от стран-доноров в пользу Украины. Все привлеченные средства с использованием данного счета должны направляться на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов.

Канада выделила эти средства 9 июня.

Минфин Украины ранее прогнозировал, что в июне международная финансовая поддержка Украины увеличится до $4,8 млрд с $1,5 млрд в мае. На такой рост рассчитывает также и Нацбанк страны (НБУ), чьи международные резервы в мае сократились примерно на $2 млрд – до $25,1 млрд.

"Мы ожидаем, что международной помощи в ближайшие месяцы будет достаточно, чтобы предотвратить снижение резервов НБУ", - сказал на днях замглавы НБУ Сергей Николайчук.