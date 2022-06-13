В ЛНР назвали причину возгораний на территории северодонецкого завода "Азот"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Союзные силы народной милиции Луганской народной республики и Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили технику и огневые позиции украинской армии на северодонецком и лисичанском направлениях, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"Многочисленные возгорания на территории северодонецкого "Азота"(...) - это уничтоженная техника украинских боевиков, которая вела беспокоящие обстрелы по Северодонецку(...) Также горели и пораженные позиции врага западнее "Азота", в сторону Приволья и Новодружевки, по тем местам были массированные прилеты", - написал Мирошник в понедельник соцсетях.

По словам Мирошника, часть украинских войск вышла из населённого пункта Приволье в пригороде Лисичанска в направлении посёлка Новодружевка.

Посол ЛНР в РФ уточнил, что среди погибших в результате ударов союзных сил по позициям Вооружённых сил Украины есть иностранные наемники, также уничтожена военная техника, поставленная Киеву Западом.

"Основной штурм Лисичанска, скорее всего, будет происходить вместе со штурмом Северска, чтобы не дать уйти из образующегося котла "треугольника" в сторону Славянска никому. Это вопрос достаточно короткого времени", - добавил Мирошник.