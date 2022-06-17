Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Рейтинг Байдена упал ниже 40%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Всего 39% американцев одобряют деятельность Джо Байдена на посту президента США, сообщает в пятницу The Hill.

По данным опроса USA TODAY-Suffolk, рейтинг одобрения Байдена среди американцев упал до 39%, причем только 16% из них сказали, что полностью одобряют его работу на посту президента. При этом 47% решительно не одобрили его деятельность - на 3% больше, чем в аналогичном опросе, который был проведен в феврале. Таким образом, рейтинг одобрения президента продолжил падать третью неделю подряд.

По результатам нескольких опросов, проведенных в последнее время, рейтинг одобрения Байдена находится ниже 40%. Так падение рейтинга президента зафиксировали опросы Ipsos и Morning Consult.

Также 71% американцев считает, что США находятся "на неверном пути", против 16%, которые верят, что страна движется в нужном направлении.

Джо Байден США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

FATF ограничит роль и влияние в ней России из-за событий на Украине

Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем

Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине в будущем

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск

Джонсон предложил Киеву программу по подготовке украинских войск

Что произошло за день: пятница, 17 июня

Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР

SpaceX уволила пятерых сотрудников за письмо с критикой Илона Маска

SpaceX уволила пятерых сотрудников за письмо с критикой Илона Маска
Военная операция на Украине

Путин назвал решение об операции на Украине вынужденным, но необходимым

Путин назвал решение об операции на Украине вынужденным, но необходимым
ПМЭФ-2022

Президент России оценил более чем в $400 млрд потери Европы от санкций против РФ

Лукашенко пообещал отреагировать на планы Польши в отношении Западной Украины

Лукашенко пообещал отреагировать на планы Польши в отношении Западной Украины

ЕК рекомендовала сделать Украину и Молдавию кандидатами на вступление в ЕС. Обобщение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });