Запуск южнокорейской космической ракеты "Нури" запланирован на 21 июня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея объявила о планах запустить космическую ракету собственного производства "Нури" (KSLV-II) 21 июня - после устранения неполадок, сообщает агентство "Ренхап".

"Мы планируем провести заседание комитета по управлению запуском для подготовки второй попытки запуска "Нури", который состоится 21 июня", - приводит агентство слова представителя министерства науки Республики Корея Квон Хен Чжуна.

Он отметил, что дата запуска в итоге может поменяться из-за погодных условий.

Агентство напомнило, что старт "Нури", изначально планировавшийся на 16 июня, был отложен после обнаружения неисправной детали в одном из датчиков.

Если пуск состоится, то он станет вторым для ракеты такого типа после первого испытательного запуска в октябре. Тогда ракета выполнила все этапы полета, но не смогла вывести на орбиту макет спутника.

В случае полностью успешного пуска Южная Корея станет седьмой страной в мире, запустившей ракету полностью собственного производства.

Разработка ракеты ракеты-носителя KSLV велась с 2010 года Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI). 200-тонная трёхступенчатая ракета-носитель KSLV-II (Korean Space Launch Vehicle II) имеет высоту 47,2 м и диаметр 3,5 м.

Южная Корея инвестировала около $1,8 млрд в создание этой трехступенчатой ракеты.

В 2013 году Сеул успешно запустил свою первую космическую ракету KSLV 1, первая ступень носителя которой была изготовлена в России. Первые два ее запуска (в 2009 и 2010 годах) окончились неудачей из-за проблем с техникой корейского производства.

Ракета-носитель KSLV-II предназначена для коммерческих услуг по выводу спутников на орбиту. Стоимость такого запуска оценивается в $30 млн, что меньше, чем у конкурентов в Азии.

Южная Корея планирует повести четыре запуска ракеты "Нури" к 2027 году.