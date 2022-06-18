Из-за муссонных дождей в Бангладеш более 4 млн человек оказались в зоне бедствия

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Обильные ливни, вызванные муссонном, привели к серьезным наводнениям на северо-востоке Бангладеш, сообщает в субботу телеканал Channel NewsAsia.

В результате в зоне бедствия оказались свыше 4 млн человек. Также сообщается о гибели не менее 25 человек.

Дожди продолжились в субботу, и по данным метеорологов, они не прекратятся и в следующие два дня.

"Большинство территорий на северо-востоке страны оказалось под водой, и пока продолжаются проливные дожди, ситуация становится хуже", - заявил глава администрации области Силхет Мухаммед Мушарраф Хуссейн.

Он отметил, что наиболее сильно пострадал округ Сунамгандж, который фактически отрезан от остальной части страны. В свою очередь власти при поддержке армии спасают жителей, кого стихия застала врасплох, и распределяют помощь.

Хуссейн также сказал, что для спасения людей не хватает лодок, и к спасательным операциям присоединяются военно-морские силы.

Между тем, уровень воды во многих реках в Бангладеш поднялся до опасного уровня, и эксперты отмечают, что страна может столкнуться с самыми сильными с 2004 года наводнениями.

Channel NewsAsia напоминает, что сезонные муссонные дожди, важные для ведения сельского хозяйства в Южной Азии, также каждый год приводят к гибели людей и разрушениям в регионе. За последние годы в Бангладеш наблюдают более серьезные погодные катаклизмы, а специалисты по вопросам окружающей среды предупреждают, что изменения климата могут вызвать еще больше стихийных бедствий в этой стране.