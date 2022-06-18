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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Байден упал во время прогулки на велосипеде

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в субботу упал с велосипеда, когда катался на нем недалеко от своего дома на побережье штата Делавэр, сообщает Associated Press.

"Со мной все хорошо", - сказал Байден журналистам после того, как агенты Секретной службы помогли ему встать.

Инцидент произошел, когда 79-летний президент, на котором был шлем, попытался спешиться с велосипеда. По словам Байдена, причиной падения стало то, что он не успел выстегнуть ногу из фиксатора на педали велосипеда.

После происшествия президент немного пообщался с людьми, которые собрались посмотреть, как он катается на велосипеде.

В Белом доме впоследствии сообщили, что медицинская помощь Байдену не понадобилась.

США Джо Байден
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