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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:47

Советник президента США по нацбезопасности Салливан заразился коронавирусом

Советник президента США по нацбезопасности Салливан заразился коронавирусом
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана показал положительный результат, сообщила журналистам пресс-секретарь Совета по нацбезопасности (СНБ) Эдриэнн Уотсон.

Она отметила, что Салливан в последнее время не был в тесном контакте с Байденом и заболевание протекает бессимптомно.

СМИ обратили внимание, что чиновник заразился за неделю до того, как он должен вместе с президентом Джо Байденом присутствовать на встрече лидеров "большой семерки" в Германии и затем - на саммите НАТО в Испании.

Пока не ясно, повлияет ли положительный тест на COVID-19 на планы поездки Салливана, говорится в сообщениях СМИ.

Хроника 09 января 2020 года – 19 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Джейк Салливан коронавирус
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