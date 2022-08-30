Джилл Байден сдала отрицательный тест на COVID-19 после повторного заражения

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Жена президента США Джилл Байден, повторно заразившаяся коронавирусом, сдала отрицательный тест на COVID-19, сообщила The Hill ее пресс-секретарь Элизабет Александер.

Уже 30 августа она вернется в Вашингтон после периода самоизоляции в Южной Каролине. Симпмтомы коронавирусной инфекции после повторного заражения у нее не проявлялись.

16 августа у Джилл Байден появились признаки простудного заболевания, и она сдала положительный ПЦР-тест на коронавирус. До этого она прошла полный курс вакцинации от COVID-19 и получила две бустерных дозы вакцины. Для лечения ей прописали Paxlovid. Она выздоровела, но через несколько дней снова заразилась коронавирусом.

Джо Байден, также полностью привитый, этим летом тоже дважды переболел COVID-19.