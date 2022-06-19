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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:47

Токаев поздравил медицинских работников Казахстана с профессиональным праздником

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником.

"Уважаемые врачи, работники сферы здравоохранения! Поздравляю вас с Днем медицинского работника! Вы беззаветно служите высоким идеалам гуманизма и милосердия", - говорится в поздравлении президента, опубликованном на его сайте.

По словам Токаева, с каждым днем в обществе растет понимание и признание особой миссии врачей, все больше талантливой молодежи связывают свою жизнь с медициной.

"Государство будет и дальше всемерно поддерживать медицинских работников, уделять особое внимание развитию сферы здравоохранения. Здоровье нации является важнейшим направлением нашей государственной политики, нацеленной на построение Нового Справедливого Казахстана", - отмечается в поздравлении.

"Выражаю искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд и верность клятве Гиппократа!" - сказал президент и пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

Профессиональный праздник День медицинского работника отмечают в Казахстане в третье воскресенье июня.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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