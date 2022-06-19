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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

Казахстан вводит двухнедельный безвизовый режим для граждан Ирана

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Казахстан вводит безвизовый режим для граждан Ирана сроком на 14 дней, сообщил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

"Мы для граждан Ирана вводим безвизовый режим сроком на 14 дней. Это мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечении большого количества туристов", - сказал он на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, состоявшейся в воскресенье в Тегеране в узком составе.

"Полагаю, что иранские бизнесмены в полной мере используют это преимущество, - отметил президент Казахстана, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

В воскресенье Токаев прибыл в Иран с официальным визитом.

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