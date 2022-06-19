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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Явка на парламентских выборах во Франции в первой половине дня составила 19%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Явка на второй тур парламентских выборов во Франции к полудню воскресенья составила 19%, передают западные СМИ.

Как передает BFMTV, эта явка выше, чем в первом туре на прошлой неделе, но для Франции это все равно довольно низкая цифра.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит уже успели проголосовать во втором туре выборов.

Внимание экспертов и СМИ приковано к вопросу о том, сможет ли коалиция нынешнего президента страны сохранить большинство в нижней палате парламента Франции.

В миреМакрон призвал французов помочь его коалиции набрать большинство во втором туре выборовЧитать подробнее

В ходе первого тура, прошедшего неделю назад, коалиция "Вместе" под руководством Макрона финишировала практически вровень с объединением "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), возглавляемым левым лидером Жан-Люком Меланшоном.

Для большинства в 577-местном Национальном собрании нужно получить не менее 289 мест.

По оценкам экспертов и СМИ, "макронисты" сохраняют шансы на победу во втором туре, однако многие также признают наличие определенной неуверенности в таком результате, учитывая незначительный разрыв в голосах в первом туре, состоявшемся при рекордно низкой явке избирателей.

Франция
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