Представитель РФ впервые за 10 лет вошел в руководство Международного Красного Креста

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук по итогам голосования вошел в состав правления Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца от европейского региона, сообщила в понедельник пресс-служба РКК.

"Избрание РКК повысит статус организации внутри Международного Движения и позволит продвигать интересы, опыт и предложения РКК, Национальных Обществ субрегиона, в том числе приграничных и русскоговорящих стран на международной арене", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, голосование состоялось 19 июня на Генеральной Ассамблее Международной федерации, которая проходит с 18 по 23 июня в Женеве. В текущем году в руководящий орган Федерации избирались представители 27 стран. Победу одержали представители 20 Национальных Обществ, среди них и Национальное Общество России. При этом Российский Красный Крест впервые за 10 лет вошел в состав правления МФОККиКП.

Участниками Генассамблеи стали 156 Национальных Обществ, которые представляют организации Красного Креста и Красного Полумесяца в своих странах и участвовали в голосовании. За кандидатуру России проголосовали 105 стран. Кроме России, в правление вошли представители Франции, Болгарии, Исландии, Нидерландов, Малайзии, Новой Зеландии, Японии, Саудовской Аравии, Египта и других стран.

"Избрание Российского Общества Красного Креста стало возможным благодаря перезагрузке РКК, всех направлений нашей деятельности, запуску новых проектов. Мы много работали над международными проектами и программами, встречались с коллегами из других Национальных Обществ, и это принесло свои плоды. Нам есть что сказать, и мы готовы выдвигать собственные инициативы, использовать накопленный опыт для совершенствования работы Красного Креста и Красного Полумесяца в мире, чтобы каждый страдающий человек получил помощь", - сказал Савчук, которого цитирует пресс-служба организации.

В частности, в планах РКК внедрить на электронную карту Красного Креста и Красного Полумесяца информацию о чрезвычайных ситуациях по наиболее подверженным ЧС регионам каждого государства-члена Федерации. Еще одна инициатива – открывать медицинские центры Красного Креста в регионах с недостаточным уровнем здравоохранения, разработать программу стажировок для молодежи и волонтеров по примеру крупных международных компаний и другое.

Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест" является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России. В РФ осуществляет свою деятельность в 84 регионах.