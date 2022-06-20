Выборы в Андалусии впервые выиграла правоцентристская Народная партия Испании

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Правоцентристская Народная партия Испании в воскресенье впервые одержала абсолютную победу на региональных выборах в автономном сообществе Андалусия, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Я хочу начать этот новый этап со смирением. Потому что в Народной партии Андалусии мы проиграли много выборов и хорошо подготовлены к принятию результатов. С этой уверенной победой мы хотим остаться спокойными и скромными, потому что такова наша форма политики", - заявил председатель правительства Андалусии и член Народной партии Хуан Мануэль Морено в Севилье после оглашения результатов выборов.

Морено, занимавший должность председателя правительства Андалусии с 2019 года, сохранит свою позицию, однако теперь правительство будет состоять целиком из представителей Народной партии. Партии удалось получить 43% голосов и 58 мест в парламенте – на три больше, чем нужно для обеспечения абсолютного большинства.

После досрочных выборов в 2018 году правительство Андалусии сформировали Народная партия и партия либерального толка "Граждане". Тогда впервые за 36 лет на региональных выборах в Андалусии победила не Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП).

При этом ИСРП, которая представляет большинство в Конгрессе депутатов Испании и лидером которой является премьер-министр страны Педро Санчес, получила всего 24% голосов и 30 мест в парламенте – худший результат в ее истории.

Также партия "Голос" получила 14 мест, "За Андалусию" – 5 мест и "Вперед, Андалусия" – 2 места. "Граждане" не прошла в парламент.

AP отмечает, что победа Народной партии в Андалусии приведет к большему давлению на Санчеса, правительство которого на данный момент пытается справиться с последствиями инфляции, угрожающей ослабить восстановление экономики после пандемии.