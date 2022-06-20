Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Гигантская медведесобака во Франции, зачем кошки жуют листья кошачьей мяты и что может остановить волну падения костяшек домино

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Британские ученые с помощью магнитного резонанса смогли измерить температуру мозга и использовать эти данные для диагностики. Им удалось составить тепловую 4D-карту головного мозга. У здоровых людей температура мозга была выше, чем температура полости рта. Зафиксировано увеличение температуры мозга, особенно в таламусе и гипоталамусе, у 40-летних по сравнению с 20-летними. Кроме этого, наблюдения показали, что температура мозга уменьшается к вечеру. Исследования также показали, что у пациентов, которые находились в отделении интенсивной терапии с черепно-мозговой травмой, вероятность смерти была выше, если в течение суток у них не отмечались колебания температуры мозга.

- Ученые вдохновились видео с ютуба и численно смоделировали падение костяшек домино. Они показали, что трение костяшек о поверхность, а также друг о друга ответственно за остановку волны опрокидывания, которую обнаружил американский инженер и по совместительству видеоблогер. Исследователи также уточнили связь скорости волны опрокидывания с параметрами костяшек.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Детектор MicroBooNe на днях подвел большие итоги работы с помощью четырех научных статей одновременно: они опровергли избыток электронных нейтрино у MiniBooNe. Три разные группы проанализировали данные, собранные за 2,5 года наблюдений. Коллаборация MicroBooNE исключила гипотезу о том, что причиной аномального сигнала, обнаруженного в MiniBooNE, стало искажение нейтринных осцилляций, в том числе за счет учета стерильных частиц. Однако независимая группа теоретиков все же оставила пространство для объяснения аномалии с помощью стерильных нейтрино. Получается, что пока рано ставить точку в вопросе стерильной интерпретации обоих экспериментов.

- В Италии испытали дорогу с беспроводным питанием для электромобилей. Это позволяет им получать энергию во время езды и не тратить заряд аккумулятора. Авторы проекта сделали желоб посередине полосы дороги, установили под асфальтом катушки индуктивности, подключенные к генератору мощностью в один мегаватт. При проезде машины, оснащенной приемным контуром, такая дорога формирует в нем электрический ток, который сразу подается на электромотор, минуя аккумулятор. Отмечается, что такая трасса позволила легковому автомобилю и автобусу ехать с "типичной для шоссе скоростью", не разряжая аккумулятор.

- Кошки обожают кататься в листьях кошачьей мяты, потому что ее запах отпугивает комаров и других насекомых. Но зачем кошки интенсивно облизывают и жуют листья, ученые выяснили только сейчас – дело в обонятельной стимуляции иридоидами, защищающими их от вредителей. При повреждении листьев кошачьей мяты и актинидии полигамной высвобождается большее количество сильных иридоидов в сравнении с целыми листьями. Стало быть, кошки жуют листья растений для распространения соединений иридоида.

- На юго-западе Франции палеонтологи обнаружили челюсть гигантской медведесобаки. Этот хищник из семейства амфиционид обитал здесь примерно 12 млн лет назад. Массу животного оценили примерно в 195 кг, что делает его одной из крупнейших медведесобак Европы. Палеонтологи выделили этого амфиционида в новый род и вид – Tartarocyon cazanavei. Родовое название дано в честь великана Тартаро из баскской мифологии, а видовое – в честь владельца фермы, на территории которой была найдена челюсть.

- Уже 40 лет физики собирают квантовые компьютеры, но некоторые алгоритмы для современных машин все еще слишком сложны. В этой статье объясняется, почему так получилось и что сейчас используют вместо них.

- Благодаря Спилбергу о тираннозаврах знает почти каждый. Этот вид нам хорошо известен и неплохо изучен. Но этой весной в научной периодике прозвучало предложение разбить его на три разных вида. В этом материале N+1 рассказывается, в чем идея, откуда она взялась и что по ее поводу думают другие палеонтологи.

N+1 Дайджест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Послу РФ в Лондоне официально запретили посещать британский парламент

Марин Ле Пен прекратит руководство "Национальным объединением"

Марин Ле Пен прекратит руководство "Национальным объединением"

МИД Литвы объяснил запрет ж/д транзита продукции чермета в Калининград санкциями ЕС

Эстония с 10 июля введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами

Эстония с 10 июля введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами

В ДНР намерены до конца лета провести первый этап трибунала над украинскими военными

Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН

Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН

Представитель РФ впервые за 10 лет вошел в руководство Международного Красного Креста

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июня

Австралия отправила Украине бронетранспортеры

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });