Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Гигантская медведесобака во Франции, зачем кошки жуют листья кошачьей мяты и что может остановить волну падения костяшек домино

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Британские ученые с помощью магнитного резонанса смогли измерить температуру мозга и использовать эти данные для диагностики. Им удалось составить тепловую 4D-карту головного мозга. У здоровых людей температура мозга была выше, чем температура полости рта. Зафиксировано увеличение температуры мозга, особенно в таламусе и гипоталамусе, у 40-летних по сравнению с 20-летними. Кроме этого, наблюдения показали, что температура мозга уменьшается к вечеру. Исследования также показали, что у пациентов, которые находились в отделении интенсивной терапии с черепно-мозговой травмой, вероятность смерти была выше, если в течение суток у них не отмечались колебания температуры мозга.

- Ученые вдохновились видео с ютуба и численно смоделировали падение костяшек домино. Они показали, что трение костяшек о поверхность, а также друг о друга ответственно за остановку волны опрокидывания, которую обнаружил американский инженер и по совместительству видеоблогер. Исследователи также уточнили связь скорости волны опрокидывания с параметрами костяшек.

- Детектор MicroBooNe на днях подвел большие итоги работы с помощью четырех научных статей одновременно: они опровергли избыток электронных нейтрино у MiniBooNe. Три разные группы проанализировали данные, собранные за 2,5 года наблюдений. Коллаборация MicroBooNE исключила гипотезу о том, что причиной аномального сигнала, обнаруженного в MiniBooNE, стало искажение нейтринных осцилляций, в том числе за счет учета стерильных частиц. Однако независимая группа теоретиков все же оставила пространство для объяснения аномалии с помощью стерильных нейтрино. Получается, что пока рано ставить точку в вопросе стерильной интерпретации обоих экспериментов.

- В Италии испытали дорогу с беспроводным питанием для электромобилей. Это позволяет им получать энергию во время езды и не тратить заряд аккумулятора. Авторы проекта сделали желоб посередине полосы дороги, установили под асфальтом катушки индуктивности, подключенные к генератору мощностью в один мегаватт. При проезде машины, оснащенной приемным контуром, такая дорога формирует в нем электрический ток, который сразу подается на электромотор, минуя аккумулятор. Отмечается, что такая трасса позволила легковому автомобилю и автобусу ехать с "типичной для шоссе скоростью", не разряжая аккумулятор.

- Кошки обожают кататься в листьях кошачьей мяты, потому что ее запах отпугивает комаров и других насекомых. Но зачем кошки интенсивно облизывают и жуют листья, ученые выяснили только сейчас – дело в обонятельной стимуляции иридоидами, защищающими их от вредителей. При повреждении листьев кошачьей мяты и актинидии полигамной высвобождается большее количество сильных иридоидов в сравнении с целыми листьями. Стало быть, кошки жуют листья растений для распространения соединений иридоида.

- На юго-западе Франции палеонтологи обнаружили челюсть гигантской медведесобаки. Этот хищник из семейства амфиционид обитал здесь примерно 12 млн лет назад. Массу животного оценили примерно в 195 кг, что делает его одной из крупнейших медведесобак Европы. Палеонтологи выделили этого амфиционида в новый род и вид – Tartarocyon cazanavei. Родовое название дано в честь великана Тартаро из баскской мифологии, а видовое – в честь владельца фермы, на территории которой была найдена челюсть.

- Уже 40 лет физики собирают квантовые компьютеры, но некоторые алгоритмы для современных машин все еще слишком сложны. В этой статье объясняется, почему так получилось и что сейчас используют вместо них.

- Благодаря Спилбергу о тираннозаврах знает почти каждый. Этот вид нам хорошо известен и неплохо изучен. Но этой весной в научной периодике прозвучало предложение разбить его на три разных вида. В этом материале N+1 рассказывается, в чем идея, откуда она взялась и что по ее поводу думают другие палеонтологи.