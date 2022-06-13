Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Биомаркеры хикикомори, спектрометр в глазу, а также как фМРТ и нейросеть могут отличить либерала от консерватора

Фото: Dennis Aglaster/EyeEm via Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские ученые по сканам ф-МРТ смогли предсказать политическую позицию человека. Для этого они проанализировали 174 снимка мозга людей в состоянии покоя и во время выполнения различных задач, не связанных с политикой. Левая средняя часть орбитальной лобной извилины оказалась особенно сильным предиктором. Как отмечают ученые, пока неясно, отражает ли мозг человека выбранную им политическую идеологию или человек выбирает свою политическую позицию из-за функциональной структуры мозга.

- Японские ученые провели анализы крови и собрали данные о метаболоме ее плазмы у добровольцев из контрольной группы и хикикомори – людей, склонных к патологическому социальному отчуждению. После этого они обучили машинный алгоритм отличать хикикомори от тех, кто не находится в таком состоянии. Исследователи обнаружили в крови ряд биомаркеров, связанных с хикикомори. По мнению авторов работы, учет этих биологических особенностей поможет при диагностике и терапии этого состояния.

- Группа американских онкологов применила препарат на основе моноклональных антител для лечения рака прямой кишки и обнаружила, что у всех 12 пациентов наступила ремиссия. Результаты выглядят многообещающими, но авторы отмечают, что они получены для маленькой выборки пациентов и дальнейшие выводы требуют испытаний с участием большего числа людей разных расовых и этнических групп.

- Пупки есть не только у людей и других плацентарных млекопитающих, но и у яйцекладущих животных, в том числе у птиц. Теперь палеонтологи выяснили, что пупки были и у нептичьих динозавров. Палеонтологи изучили покровы хорошо сохранившегося экземпляра пситтакозавра и обнаружили у него пупочный рубец, как у некоторых крокодилов и ящериц. На момент смерти ему было шесть или семь лет, то есть он был почти взрослой особью. Таким образом, у этого динозавра пупочный рубец сохранялся и во взрослом состоянии.

- Многие люди каждый день носят с собой спектрометр и даже не подозревают об этом. Воспользоваться им можно одним простым движением – снять очки. В этой статье рассказывается, на что надо обратить внимание, чтобы произвести спектрометрическое измерение невооруженным глазом.

- Многие народы, осваивая новые территории, заодно волей-неволей осваивали и новые блюда. В этом материале можно ознакомиться с меню из шести продуктов, которые годятся в пищу лишь определенной группе людей, и узнать, как им удалось приспособиться к их потреблению. Например, мышьячную воду пить можно только тем, кто родился в Андах, а квашеного моржа могут оценить только жители Ямала или Чукотки.

- Закопав чайные пакетики в почву на три месяца, можно внести вклад в развитие климатологии. Этот простой метод лежит в основе проекта Teatime4science – рассказываем, как принять в нем участие.