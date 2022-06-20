Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Путин и Лукашенко встретятся на Форуме регионов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз встретятся на Форуме регионов Союзного государства в текущем году, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Предстоящий Форум регионов с участием президентов России и Белоруссии даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству", - сказал Мишустин в ходе встречи в понедельник в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко.

Встреча двух премьеров проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, который начнется в Минске в понедельник и продолжится во вторник.

Форум регионов Белорусии и России пройдет в Гродно 30 июня - 1 июля.

Владимир Путин Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Послу РФ в Лондоне официально запретили посещать британский парламент

Марин Ле Пен прекратит руководство "Национальным объединением"

Марин Ле Пен прекратит руководство "Национальным объединением"

МИД Литвы объяснил запрет ж/д транзита продукции чермета в Калининград санкциями ЕС

Эстония с 10 июля введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами

Эстония с 10 июля введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами

В ДНР намерены до конца лета провести первый этап трибунала над украинскими военными

Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН

Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН

Представитель РФ впервые за 10 лет вошел в руководство Международного Красного Креста

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });