Путин и Лукашенко встретятся на Форуме регионов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз встретятся на Форуме регионов Союзного государства в текущем году, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Предстоящий Форум регионов с участием президентов России и Белоруссии даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству", - сказал Мишустин в ходе встречи в понедельник в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко.

Встреча двух премьеров проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, который начнется в Минске в понедельник и продолжится во вторник.

Форум регионов Белорусии и России пройдет в Гродно 30 июня - 1 июля.