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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В Брюсселе 70 тыс. работников потребовали изменения закона о зарплатах

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Брюсселе более 70 тысяч человек приняли участие в профсоюзной акции с требованием об изменении трудового законодательства.

"Теперь мы ждем адекватного ответа (от властей). Нужно, чтобы все могли жить на свою зарплату. Особенно при том, что в некоторых секторах не хватает рабочих рук ", - заявила генеральный секретарь Конфедерации христианских профсоюзов Мари-Элен Ска в интервью телеканалу RTBF.

Она также отметила, что "инфляция в Бельгии ещё более сильная, в частности, из-за более высоких цен на энергию".

По ее словам, такая мощная мобилизация представителей наемного труда демонстрирует серьезность требований профсоюзов.

Профсоюзы призвали своих активистов требовать улучшения оплаты труда в связи с тем, что в Бельгии ощутимо взлетели цены на многие товары. Также требования касались изменения закона о заработной плате 1996 года, который, по мнению протестующих, осложняет переговоры о повышении зарплат.

Ска также напомнила, что в пандемию многие работники потеряли часть своего дохода. "Теперь, когда ситуация может вернуться к уровню нормальной жизни, цены на энергоносители растут, а заработная плата блокируется в прежнем формате. Значительная часть населения, которая вовсе не обязательно имеет сбережения, бедствует", - объяснила ситуацию руководитель одного их крупнейших бельгийских профсоюзов.

RTBF отметил, что среди профсоюзных флагов развевались и знамена некоторых политических партий, например, крайне левой Партии труда Бельгии. Но в рядах демонстрантов были не только оппозиционные политики, обращает внимание телеканал, а также и представители партий, участвующих в правительственной коалиции, в частности, Социалистической партии.

Бельгия Брюссель
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