ЕС и Казахстан активизируют сотрудничество в свете "нового геополитического контекста"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом стало более актуальным "в свете нового геополитического контекста", особенно в части сырьевых ресурсов и альтернативных маршрутов, соединяющих Азию и Европу, отмечается в сообщении ЕС по итогам 19-го заседания Совета сотрудничества ЕС-Казахстан, которое состоялось в понедельник в Люксембурге.

"Нынешний геополитический контекст высветил потребность в новых альтернативных маршрутах, соединяющих Азию и Европу, и связность стала областью стратегической важности, где существует взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Стороны проанализировали выполнение Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном (EPCA), вступившего в силу 1 марта 2020 года.

"ЕС заявил о твердой приверженности двусторонним отношениям и продемонстрировал готовность открыть новые направления сотрудничества в рамках EPCA, например, в отношении критически важного сырья", - отмечается в пресс-релизе.

ЕС - первый торговый партнер Казахстана и первый иностранный инвестор в экономику республики. Казахстан остается основным торговым партнером ЕС в Центральной Азии. В 2021 году торговый баланс достиг 12 млрд евро в пользу Казахстана.

Стороны сверили позиции относительно ценностных критериев: честного управления, защиты прав человека и взаимодействия с гражданским обществом.

"ЕС разделил с Казахстаном обеспокоенность последствиям январских событий и подчеркнул важность полного и независимого расследования, которое будет доведено до сведения международного сообщества, в том числе расследования нарушений прав человека. ЕС приветствовал путь политических реформ, на который вступил Казахстан", - отмечается в документе.

ЕС предложил Казахстану свой опыт и поддержку для модернизации энергетической системы страны за счет использования солнечного и ветрового потенциала. Он признал Казахстан "влиятельным региональным игроком". Обсуждались также региональная безопасность, в том числе ситуация в Афганистане, управление границами и борьба с терроризмом.

Совет сотрудничества возглавила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Казахстан представляла делегация во главе с вице-премьером и министром иностранных дел Мухтаром Тилеуберди.