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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:06

Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский ушел с поста вице-премьера

Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский ушел с поста вице-премьера
Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава польской правящей партии "Правда и справедливость" Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

"Я уже подал заявление об отставке премьер-министру, и он его принял. Насколько я знаю, президент также подписал его", - заявил Качиньский.

Освободившийся пост займет министр обороны страны Мариуш Блащак.

AP отмечает, что уход Качиньского был ожидаемым. В интервью польскому агентству PAP политик заявил, что планировал сделать это ранее, однако отложил уход в отставку в связи с началом спецоперации РФ на территории Украины.

Качиньский считается одним из наиболее влиятельных польских политиков. В 2006-2007 годах он занимал должность премьер-министра страны, с 2011 года являлся депутатом польского Сейма. Должность вице-премьера, созданную специально для него, занимал с 2020 года. Качиньский является братом-близнецом бывшего президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

Польша Ярослав Качиньский
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