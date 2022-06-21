Южная Корея успешно запустила космическую ракету собственного производства

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея произвела успешный пуск космической ракеты собственного производства "Нури" (KSLV-II), сообщают во вторник южнокорейские СМИ.

По данным министерства науки Республики Корея, она стартовала в 16:00 по местному времени (10:00 по Москве) с космодрома "Наро" на юге страны. Старт "Нури", изначально планировавшийся на 16 июня, был отложен после обнаружения неисправной детали в одном из датчиков.

Разработка ракеты-носителя KSLV велась с 2010 года Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI). 200-тонная трехступенчатая ракета-носитель KSLV-II (Korean Space Launch Vehicle II) имеет высоту 47,2 м и диаметр 3,5 м.

Южная Корея инвестировала около $1,8 млрд в создание этой трехступенчатой ракеты.

В 2013 году Сеул успешно запустил свою первую космическую ракету KSLV 1, первая ступень носителя которой была изготовлена в России. Первые два ее запуска (в 2009 и 2010 годах) окончились неудачей из-за проблем с техникой корейского производства.

Ракета-носитель KSLV-II предназначена для коммерческих услуг по выводу спутников на орбиту. Стоимость такого запуска оценивается в $30 млн, что меньше, чем у конкурентов в Азии.

Южная Корея планирует провести четыре запуска ракеты "Нури" к 2027 году.