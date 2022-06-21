Лукашенко заявил о массовой скупке россиянами товаров в Белоруссии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане России массово скупают товары в Белоруссии, и цены на продукты за рубежом подскочили, считает, что это является возможностью для сельского хозяйства страны неплохо заработать.

"Ситуация такая, что нам надо кровь из носа этот и следующий год хорошо сработать в сельском хозяйстве. Ваша продукция за рубежом стоит хороших денег. Цены на продукты подскочили. Россияне сюда приезжают – все скупают. Для сельского хозяйства золотой год!", - заявил он в ходе посещения ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный" в Оршанском районе во вторник.

Слова главы государства приводит приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

Также он обратил внимание на важность сохранения поголовья скота, чтобы извлекать прибыль из животноводства. "Голод в мире. Можем продать продукцию. А у нас телята гибнут", - отметил он.

В то же время, белорусский президент выразил уверенность в востребованности белорусской продукции на зарубежных рынках.

"Одежда, продукты питания. Мы не успеваем выполнять заказы, которые нам поступают на предприятия. Вот и санкции. Сейчас спрос бешеный. Все, что мы производим, сегодня продавай – не хочу", - заявил Лукашенко.