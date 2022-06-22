В Великобритании подготовили законопроект, позволяющий игнорировать решения ЕСПЧ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб предложит законопроект, который позволит игнорировать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Sky News.

"Билль о правах укрепит наши британские традиции свободы, одновременно привнося в систему здоровую дозу здравого смысла. Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных преступников и лучше защитить общественность от опасных преступников", - цитирует телеканал Рааба.

Согласно законопроекту, британские суды не всегда должны следовать решениям ЕСПЧ. Вместо этого законопроект гласит, что Верховный суд в Лондоне является высшим органом, принимающим решения по вопросам прав человека в Великобритании.

Ранее Рааб осудил решение ЕСПЧ, из-за которого была отменена первая отправка мигрантов в Руанду.

ЕСПЧ вынес временный судебный запрет на выдворение в Руанду иракского мигранта до тех пор, пока в судах Великобритании не будет принято решение о законности политики правительства.

В апреле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал новую государственную политику по миграции: теперь прибывающих нелегально в Великобританию людей могут высылать в Руанду для получения там статуса беженца.

По словам Джонсона, инициатива призвана разрушить бизнес-модель преступных банд, которые занимаются нелегальной транспортировкой людей в Великобританию на непредназначенных для таких целей видах транспорта. Новая система позволит людям безопасным путем добраться до Руанды и запросить там статус беженца, а в случае его удовлетворения властями - остаться там и строить новую жизнь.