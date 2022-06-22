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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Лавров 7-8 июля примет участие во встрече глав МИД стран G20

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД стран "двадцатки" 7-8 июля в Индонезии, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

"В дискуссии в этот раз будут затронуты насущные вопросы укрепления основ многосторонности в условиях полицентричного мироустройства, а также продовольственной, энергетической безопасности. Особое внимание предполагается уделить восстановлению экономического роста, устранению последствий пандемии коронавируса, реализации целей устойчивого развития в контексте энергоперехода и цифровой трансформации", - сказала Захарова во вторник на брифинге.

"Мы выступаем с призывом к партнерам дать оценку пагубности нелегитимных санкций, недобросовестной конкуренции, протекционизму, искусственному сдерживанию перспектив становления новых хозяйственных центров", - заявила представитель МИД.

По оценке Захаровой, "группа "двадцати" набирает вес, становится важным механизмом согласования подходов крупнейших держав. "Востребованность дипломатического диалога повышается на фоне конфронтации в международных отношениях, усиливающихся рисков глобальной экономики", - сказала представитель МИД.

МИД РФ Сергей Лавров Индонезия G20
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