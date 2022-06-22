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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В Латвии задержан пророссийский активист Владимир Линдерман

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пророссийского активиста Владимира Линдермана задержали в Латвии, сообщила в среду агентству BNS его адвокат Елена Квятковская.

Она уточнила, что задержание произошло накануне, 21 июня.

По словам адвоката, активисту инкриминируется оправдание геноцида, преступлений против человечества, мира и военных преступлений.

Более подробных комментариев агентству BNS Квятковская не предоставила.

Линдерман также задерживался в 2018 году в связи с организованным Русским союзом Латвии и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием против постепенного перехода на латышский язык обучения в общеобразовательных учреждениях, напоминает BNS.

Позже уголовный процесс был прекращен, но, с учетом пророссийских взглядов Линдермана, он уже много лет находится в поле зрения органов безопасности, отмечает агентство.

Латвия
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