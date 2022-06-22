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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

ВМФ РФ обеспечил выход турецкого судна "Азов Конкорд" из порта Мариуполя

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Силы ВМФ России обеспечили безопасный выход турецкого судна "Азов Конкорд" из порта Мариуполя, сообщили в Минобороны РФ.

"21 июня 2022 г. силами Военно-морского флота во взаимодействии с портовыми властями Донецкой народной республики обеспечен первый безопасный выход по действующему морскому гуманитарному коридору из порта Мариуполь турецкого судна "Азов Конкорд", - сказал на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Ранее в среду в Минобороны РФ сообщали о проведении переговоров с турецкими военными, на которых обсуждались "вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря".

В министерстве также заявили, что взаимодействие с турецкими военными позволило "обеспечить выход из порта Мариуполь, в том числе, турецкого сухогруза "Азов Конкорд"".

Мариуполь Турция Украина
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