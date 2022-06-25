Джонсон высказал опасения о возможном невыгодном для Киева мирном договоре

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Экономические последствия событий на Украине в Европе могут вызвать давление на Киев с целью убедить его заключить мирный договор с РФ, не отвечающий интересам украинской стороны, заявил в субботу премьер Британии Борис Джонсон.

"Слишком много стран говорят, что это ненужная европейская война... и будет расти давление с целью убедить, может, принудить Украину к плохому мирному договору", - приводит его слова The Guardian.

Также премьер подчеркнул, что успех спецоперации РФ на Украине будет опасен для международной безопасности, и что он станет "долгосрочным экономическим бедствием".