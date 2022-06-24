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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 542 млн

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 542 107 974, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 326 017 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 86 757 621 и 1 015 342.

Индия - 43 362 294 и 524 954.

Бразилия - 31 962 782 и 669 895.

Франция - 30 634 890 и 150 307.

Германия - 27 681 775 и 140 650.

Великобритания - 22 769 958 и 180 531.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро пятницы 814,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 107 человек, в Индии - 373, в Бразилии - 3 108, во Франции - 2 277, в Германии - 1 667, в Великобритании - 2 622.

коронавирус университет Джонса Хопкинса
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