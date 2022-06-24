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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:36

ЛНР сообщила о контроле над поселками Горское и Золотое и уничтожении там группировки ВСУ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Поселки Горское и Золотое на Луганщине перешли под полный контроль союзных сил Народной милиции Луганской народной республики и Вооружённых сил Российской Федерации, при этом окруженная в этом районе группировка украинских военных ликвидирована, сообщил "Интерфаксу" представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

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"Та группировка, которая находилась в Горском и Золотом, ликвидирована", - сообщил Марочко в пятницу.

Он отметил, что населенные пункты Горское и Золотое (в состав которого входят поселки Золотое-1, Золотое-2, Золотое-3 и Золотое-4) полностью перешли под контроль союзных сил.

Хроника 24 февраля – 24 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Украина Золотое Горское
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