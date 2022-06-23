Военные ЛНР зашли в поселок Золотое

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Подразделения Народной милиции Луганской народной республики вошли в посёлок Золотое на Луганщине и продвигаются вглубь населённого пункта, сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Марочко добавил, что говорить об установлении контроля над населенным пунктом Горское преждевременно. "Населённый пункт Горское: в этом районе ведут работу наши подразделения, но говорить именно на данную минуту о том, что он освобождён - преждевременно", - сообщил Марочко журналистам.

В свою очередь посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в "котле" в городах Горское и Золотое находятся до 2 тысяч украинских военнослужащих.

"По нашим оценкам, это где-то в районе 1,5 тысячи, ну, может быть, до 2 тысяч боевиков вооруженных формирований Украины", - сказал Мирошник в четверг телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), добавив, что они рассредоточены по этим двум городам.

Мирошник также заявил со ссылкой на слова местных жителей, что украинские военнослужащие готовы сложить оружие и сдаться.

Населенный пункт Золотое ранее находился в так называемой "серой" зоне между позициями Народной милиции ЛНР и украинской армии. Согласно минским соглашениям, в районе этого населённого пункта стороны должны были открыть контрольный пункт пропуска мирных жителей через линию соприкосновения.

Накануне в ЛНР заявили о полном окружении украинских войск в населенных пунктах Золотое и Горское союзными силами ЛНР и РФ. В четверг представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил "Интерфаксу", что в окружение в ЛНР попали тысячи украинских военных.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.