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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

В Тбилиси убит один из основателей инвесткомпании Silk Road Group

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Тбилиси в пятницу вечером был застрелен известный грузинский бизнесмен Леван Качарава, сообщила местная телекомпания "Рустави-2".

В свою очередь грузинский телеканал "Мтавари архи" сообщает, что бизнесмен был расстрелян в своем автомобиле, предположительно в него было выпущено около 20 пуль.

По данным телеканала, в МВД Грузии заявляют, что возбуждено уголовное дело по статьям 108 и 236 УК Грузии (умышленное убийство и незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия).

Качарава является одним из основателей инвестиционной компании Silk Road Group, которой принадлежит телекоммуникационная компания Silknet (крупнейший в Грузии провайдер фиксированной связи, кабельного телевидения, широкополосного доступа и IPTV), а также грузинская сеть мобильной связи GeoCell. Убитый бизнесмен также в свое время основал холдинговую компанию Multiplex Logistics Solutions BV в Голландии. Согласно данным СМИ, в Грузии он владел фитнес-сетью, его компании участвовали во множестве проектов по всей стране.

Тбилиси Грузия
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