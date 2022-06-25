Кадыров сообщил о выводе всех мирных жителей из подвалов "Азота" в Северодонецке

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что все мирные жители покинули территорию завода "Азот".

"Вся территория к востоку от реки Северский Донец находится под контролем союзнических сил, это: жилой сектор и промышленная зона г. Северодонецка, включая завод "Азот", (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское", - сообщил Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров также сообщил, что "в ближайшее время наши бойцы примутся за освобождение... города Лисичанска".

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в субботу сообщил "Интерфаксу", что под полный контроль взята промышленная зона химического предприятия "Азот" в Северодонецке.

Ранее в субботу представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко сообщил журналистам, что подразделения Народной милиции совместно с чеченским спецназом эвакуировали с химического завода "Азот" в Северодонецке 800 мирных жителей.

7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии под полный контроль жилых кварталов Северодонецка.

17 июня представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о начале сдачи в плен украинских военных, блокированных на заводе "Азот" в Северодонецке.