Российское судно загорелось в Японском море

Местные СМИ сообщают, что все члены экипажа спасены

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российское судно "Ангара" загорелось в Японском море примерно в шести километрах к северу от города Тоямы на острове Хонсю, сообщают местные СМИ.

Все 25 членов экипажа, состоящего из граждан РФ, благополучно сняты с горящего судна, отмечается в сообщениях, информацию подтвердили в генеральном консульстве России в Ниигате.

"Ангара" с грузом подержанные японских автомобилей следовала из порта Фусики во Владивосток.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало воспламенение одного из автомобилей на палубе судна.