Число случаев COVID-19 в мире превысило 543 млн

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 543 млн 329 тыс. 292, говорится в данных американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 328 тыс. 556 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 86 млн 949 тыс. 88 пациентов и 1 млн 15 тыс. 933 умерших;

Индия - 43 млн 389 тыс. 973 пациентов и 524 999 умерших;

Бразилия - 32 млн 23 тыс. 166 пациентов и 670 229 умерших (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись);

Франция - 30 млн 714 тыс. 200 пациентов и 150 356 умерших (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись);

Германия - 27 млн 771 тыс. 112 пациентов и 140 734 умерших (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись);

Великобритания - 22 млн 786 тыс. 805 пациентов и 180 599 умерших.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро воскресенья 814,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 108 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 110, Франции - 2 278, Германии - 1 669, Великобритании - 2 623.