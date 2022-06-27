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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Часть задержанных на "Азоте" украинских военных может быть отдана под трибунал

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Силы Луганской народной республики при взятии под контроль завода "Азот" в Северодонецке задержали остававшихся там украинских военных, сообщил "Интерфаксу" источник в Народном совете ЛНР.

"Украинские военные, остававшиеся на "Азоте", задержаны. Судьба каждого из них будет определяться индивидуально на этапе фильтрации в зависимости от причастности к военным преступлениям", - сказал источник.

По его словам, те из украинских военных, которые будут заподозрены в военных преступлениях, будут отданы под трибунал на территории ЛНР, однако часть из них может быть выдана Москве, "если к ним есть претензии со стороны России и такой запрос со стороны Москвы поступит".

ЛНР Азот Северодонецк
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