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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Лондон на этой неделе намерен принять новые меры против РФ в сфере торговли

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Великобритания на этой неделе собирается принять законы, предусматривающие новые торговые санкции в отношении России, сообщает британский МИД.

"Великобритания ужесточает санкции, дальнейшие законы по ряду торговых запретов примут на этой неделе, больше мер ожидаются в следующем месяце", - говорится в опубликованной на сайте британского МИДа совместной статье главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс и ее украинского коллеги Дмитрия Кулебы.

В сообщении говорится, что Лондон призывает страны "приложить больше усилий, чтобы отрезать Россию от основных источников иностранного дохода: энергетики и экспортных товаров, таких как золото".

Накануне в Лондоне сообщили, что лидеры Великобритании, США, Японии и Канады на саммите G7 намерены объявить о решении ввести запрет на импорт российского золота. Однако в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предложение запретить импорт золота из РФ необходимо сначала обсудить на уровне ЕС.

Великобритания Украина
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