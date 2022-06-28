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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Китай смягчил карантинные меры, связанные с COVID-19

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Китай сократил время нахождения на карантине для прибывающих в страну, а также тех, кто близко контактировал с заболевшими COVID-19, сообщает во вторник The Global Times.

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Согласно заявлению властей, теперь люди, прибывшие в страну, должны провести на карантине семь дней и затем в течение трех дней следить за своим здоровьем дома. Ранее в этом случае правила предписывали карантин в специальной гостинице сроком в 21 день.

Кроме того, в Китае объединили зоны высокого и среднего уровня заражения, решение принимается на основе статистики по количеству заражений за семь дней.

Национальная комиссия здравоохранения Китая поставила приоритетной целью рост уровня вакцинации, особенно среди людей старше 60, находящихся в повышенной зоне риска развития заболевания в серьезной форме.

Всего за время пандемии в Китае подтвердили свыше 225,5 тыс. случаев COVID-19 и более 5,2 тыс. летальных исходов среди инфицированных.

Китай коронавирус
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