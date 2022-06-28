Владимир Путин прибыл в Таджикистан

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Таджикистан с рабочим визитом, где проведет переговоры с руководителем этой страны Эмомали Рахмоном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал журналистам, что президенты будут общаться вдвоем целый день, в том числе за обедом и последующим чаепитием.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Рахмон обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в числе которых торгово-экономическая сфера, военная, военно-техническая, культурно-гуманитарная, миграционная.

Из Таджикистана Путин отправится в Ашхабад для участия в саммите "Каспийской пятерки".