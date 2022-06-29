Власти Филиппин решили закрыть издание Rappler нобелевского лауреата Марии Рессы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Филиппинские власти решили закрыть новостной сайт Rappler, основанный в 2012 году журналисткой Марией Ресса, получившей в прошлом году Нобелевскую премию, сообщает CNN.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (PSEC) выпустила приказ, который подтвердил решение от января 2018 года отозвать свидетельство о регистрации у издания Rappler. Комиссия тогда усмотрела нежелательный иностранный контроль после передачи Rappler филиппинских депозитарных расписок (PDR) иностранному инвестору Omidyar. Апелляционный суд Филиппин в июле того же года поддержал выводы регулятора, посчитав, что действия Rappler нарушают Конституцию страны, которая запрещает иностранцам владеть филиппинскими СМИ.

Rappler отрицал наличие иностранного влияния и отмечал, что расписки не дают Omidyar никакого контроля. Редакция все же продолжала работать, несмотря на отзыв свидетельства о регистрации.

В издании заявили в среду, что нынешнее решение комиссии "не может быть исполнено немедленно без одобрения суда". Сайт отмечает, что у него есть средства правовой защиты, позволяющие оспорить это решение в суде и дойти "вплоть до высшего суда страны", "тем более, что разбирательство было крайне нерегулярным".

В приказе, опубликованном в среду, комиссия повторила свой предыдущий вывод от 2018 года. "Rappler умышленно нарушила конституцию, когда они предоставили Omidyar контроль", - говорится в приказе. Регулятор полагает, что Rappler "намеренно создала сложную схему" для инвестиций из иностранного источника и что организация является "средством массовой информации, которое продало контроль иностранцам".

Издание Rappler критически освещало работу администрации президента Родриго Дутерте, за что не раз подвергалось нападкам за последние шесть лет. Журналистам издания запрещали посещать брифинги для прессы, а также не позволяли освещать мероприятия президента.

CNN отмечает, что нынешнее решение регулятора принято за день до того, как Дутерте покинет свой пост, а новый президент Фердинанд Маркос-младший вступит в должность президента Филиппин 30 июня. Президентские выборы на Филиппинах состоялись 9 мая. Победивший выборах Фердинанд Маркос-младший – сын свергнутого Фердинанда Маркоса, занимавшего пост президента Филиппин с 1965 по 1986 год.

"Это запугивание. Это политическая тактика. Мы отказываемся поддаваться им", - сказала Ресса на пресс-конференции в среду.- "Мы не собираемся добровольно отказываться от своих прав...потому что, когда вы отказываетесь от своих прав, вы никогда не получите их обратно".