Минобороны РФ сообщило об ударах по четырем пунктам управления ВСУ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - За сутки авиаударами РФ уничтожены пункты управления Вооруженных сил Украины близ Харькова и база подготовки наемников под Николаевом, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны "Харьков-1" и "Харьков-2" в районе Харькова и база подготовки иностранных наёмников в районе города Николаев", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

Помимо этого, в течение суток поражены: база ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченкова Херсонской области, Спорного Донецкой народной республики, Николаева и Очакова Николаевской области, база горючего в Кульбакине Николаевской области, а также живая сила и военная техника армии Украины 32 районах, сообщил Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Калинов, Александрово-Калиновск, а также два артиллерийских взвода в районе Авдеевки", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он сообщил об уничтожении российской авиацией и средствами ПВО трех самолетов и одного вертолета Украины. Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолет МиГ-29, российскими средствами ПВО за сутки сбиты два самолета Су-25 в районе Курульки Харьковской области, Квитневого Херсонской области и вертолет Ми-8 в районе Архангельского Николаевской области.

"Кроме того, в районе Троицкое Одесской области на огневой позиции уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - завил представитель министерства.

Конашенков также заявил о перехвате семи украинских баллистических ракет "Точка-У" в Харьковской и Херсонской области, а также восьми снарядов реактивных систем залпового огня в Харьковской области, ДНР и в районе острова Змеиный. По его словам, российские средства ПВО также сбили девять украинских беспилотников, в Харьковской и Херсонских областях и ДНР.

Ударами артиллерии в Харьковской области уничтожено до ста военнослужащих украинского батальона "Кракен". Конашенков сказал, что командование решило отвести остатки этого подразделения в Харьков.

"В ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделении осталось только 30 военнослужащих", - сказал Конашенков.

"Противник несет значительные потери", - заявил он.

"В действующих на лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ критическая ситуация с продовольствием", - сказал Конашенков.

Всего, по данным министерства, в ходе военной операции на Украине уничтожен 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотник, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и бронемашины, 692 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3052 артиллерийских орудия и миномета, а также 3907 автомобилей.