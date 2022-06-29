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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Москве пообещали ответить на размещение дополнительных сил США в Европе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Решение США о размещении дополнительных сил в Европе на длительную перспективу приведет к компенсирующим мерам со стороны России, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"США упустили возможность, которая была им предоставлена в прошлом году нашими предложениями о заключении юридически обязывающих договоренностей, о гарантиях безопасности, избежать эскалационного сценария. Сейчас то, что происходит, непременно приведет к компенсирующим мерам с нашей стороны", - сказал замминистра журналистам в Москве, комментируя соответствующее решение Вашингтона.

Он продолжил: "Я думаю, что те, кто подобного рода решения предлагает, пребывают в иллюзии, что Россию удастся запугать, каким-то образом сдержать - вот это у них не получится, и итога нужного им от этих усилий не будет".

"Безопасность стран, где появятся дополнительные континенты, не укрепится, перспектива стабилизации отдалится, риски повысятся. Мы не останемся в долгу. Возможности и ресурсы у нас есть, безопасность будет гарантирована на 100%", - подчеркнул Рябков.

Ранее в среду президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон намерен усилить военное присутствие в странах Европы, в том числе в Великобритании, Испании, Польше и в странах Балтии.

МИД РФ Сергей Рябков США Европа
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